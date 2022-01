Stiri pe aceeasi tema

- In trei articole aparute in trei publicații in 2020, actualul ministru PSD de Finanțe, Adrian Caciu, pe atunci analist financiar lua apararea companiei chineze Huawei in fața unui proiect de lege care ar fi dus la excluderea acesteia din licitația pentru rețeaua 5G din Romani, scrie G4Media . Unul dintre…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat sambata seara ca proiectul legii bugetului de stat pe anul 2022 si cel al bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2022 va ajunge luni in Parlament, spre dezbatere, si va fi aprobat fie inaintea Craciunului, fie imediat dupa. El a precizat ca proiectele…

- Adrian Caciu, noul ministru al Finanțelor, susține ca nu vor crește și nici nu vor fi introduse noi taxe. Combaterea evaziunii fiscale și o mai buna colectare ar fi principalele direcții care sa duca la creșterea veniturilor. Ministrul susține ca a inceput analiza proiecțiilor bugetare pentru anul viitor…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu a semnat, vineri, acordul de imprumut prin Mecanismul de Redresare și Reziliența, incheiat intre Comisia Europeana și Romania, in valoare de aproximativ 15 miliarde de euro. Banii vor veni in 10 tranșe, iar prima rata va fi de aproape 2 miliarde de euro, anunța Ministerul…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a semnat vineri acordul de imprumut prin Mecanismul de Redresare si Rezilienta incheiat intre Comisia Europeana si Romania, in valoare de aproximativ 15 miliarde de euro.

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a semnat vineri acordul de imprumut prin Mecanismul de Redresare și Reziliența incheiat intre Comisia Europeana și Romania, in valoare de aproximativ 15 miliarde de euro. Banii vor veni in 10 tranșe, iar prima rata va fi de aproape 2 miliarde de euro, anunța Ministerul…

- „Astazi avem cateva vesti bune. Rectificarea bugetara, atat pe bugetul asigurarilor sociale de stat, mult asteptata de altfel pentru seniorii nostrii, pentru pensionari a fost adoptata si rectificarea aferenta bugetului de stat la fel a fost adoptata. In contextul in care am mentinut tinta de deficit…

- Fostul ministru al Sanatații, Ioana Mihaila, susține ca zeci de mii de medici nu-și vor lua salariile in decembrie, in lipsa unei rectificari bugetare. „Florin Cițu bate record dupa record și lasa medicii din Romania fara bani de salarii. In vara acestui an lasa personalul din centrele de vaccinare…