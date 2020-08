Scandalagiu reținut la granița. Are o condamnare de 1 an și…

Astazi, 5 august, in PTF Urziceni, s-a prezentat pentru a efectua formalitatile de frontiera cetateanul roman F.O., in varsta de 34 de ani, din județul Maramureș. In urma verificarilor efectuate in baza de date, polițiștii de frontiera au constatat ca barbatul este cautat de autoritațile din țara noastra, pe numele lui fiind emis, in 28 […]