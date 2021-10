Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de aproximativ 40 de ani a fost debarcat de poliție dintr-un avion care a plecat de la Cluj spre Londra, deoarece, deși purtarea maștii este obligatorie, acesta refuza sa o poarte.Dupa ce personalul avionului a eșuat in negocierile cu barbatul, a fost chemata poliția. Totuși, nici polițiștii…

- Președintele Klaus Iohannis pare sa se transforme in adeptul mișcarii anti-masca! Dupa ce a refuzat sa poarte masca la Sibiu, unde ea este obligatorie, alaturi de soția sa, președintele a recidivat la Palatul Cotroceni. Iohannis a aparut intr-o declarație de presa fara masca, deși, pana acum,…

- Elevii care nu poarta masca de protecție la orele de curs pot fi sancționați prin scaderea notei la purtare, a declarat secretarul de stat de la Ministerul Educației, Sorin Ion, la interviurile digi24.ro.

- Citirea motiunii de cenzura USR - AUR a adancit conflictul dintre PNL si USR. Florin Roman a fost indepartat cu forta de membri din partidul lui George Simion de la prezidiul de unde conducea sedinta, dupa ce nu mai voia sa lase microfonul. In acelasi timp, desi adversari declarati, liberalii si PSD…

- Șapte adolescenți care au batut un șofer de autobuz și au lovit cu pietre mașina dupa ce a fost dați jos pentru ca nu purtau masca de protecție au fost identificați de polițiști. Incidentul a avut loc aseara, intr-o stație de autobuz din Oradea.

- Sorin Cimpeanu a anuntat cum decurge pregatirea pentru noul an scolar. MInistrul Educatiei spune ca elevii vor trebui sa poarte masti de protectie in interiorul scolii, dar si in exteriorul acesteia la festivitatea de deschidere. Mastile vor fi asigurate de unitatile scolare. Acesta a mai subliniat…

- Arnold Schwarzenegger a trimis un mesaj dur catre americanii care sfideaza protocoalele sanitare pentru combaterea COVID-19 și refuza sa poarte maștile de protecție pentru ca le-ar incalca drepturile cetațenești, informeaza Insider . „Exista un virus aici, ucide oamenii”, a spus „Terminator” Arnold…