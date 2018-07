Scandal urmat de tâlhărie la Mociu. Un minor a fost reținut Polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Apahida au reținut pentru 24 de ore un tanar, in varsta de 16 ani, cercetat pentru comiterea infracțiunii de talharie calificata. Un alt tanar este cercetat pentru lovire sau alte violențe. Duminica, in jurul orei 02:20, polițiștii au fost sesizați ca un tanar, in varsta de 16 ani, din Suatu, in timp ce se afla in apropierea unui local public, din Mociu, a fost agresat de doua persoane, fiindu-i sustras și lanțișorul de la gat. In urma investigațiilor efectuate, polițiștii au stabilit identitatea celor doua persoane banuite de agresiune, fiind vorba despre doi… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

