Un scandal uriax a izbucnit la Roland Garros. Antrenorul lui Fabio Fognini, Franco Davin, s-a plans cE in timpul unui meci din primul tur de la Roland Garros i-a fost furatE geanta pe care o lEsase in vestiar. Hotul nu a fost prins incE, in ciuda tuturor mEsurilor de sigurantE sporite.