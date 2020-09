Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Biroului Electoral al Sectorului 1, procurorul Nicolae Sprincu, a trimis o adresa catre Biroul Electoral Central, prin care informeaza ca "au fost identificate in urna de voturi mai multe buletine de vot decat persoane ce apar pe lista de semnaturi", potrivit Hotnews, care prezinta documentul.Totodata,…

- "Ieri sectia 4 politie a primit un apel de la un barbat care a sesizat faptul ca un barbat a iesit din incinta biroului electoral si are mai multe procese verbale. La fata locului s-au deplasat politistii de la sectia 4, iar in incinta sectiei au fost gasite mai multe persoane. Toate au fost conduse…

- Dan Tudorache, candidatul PSD la Primaria Sectorului 1, unde Clotilde Armand, candidatul USR PLUS susține ca a fost o tentativa de frauda, a declarat, marți, ca totul a fost legal, iar cel care a plecat cu procesele verbale din sediul Biroului Electoral al Sectorului (BES) 1 avea acest drept.„Se…

- A fost scandal in noaptea de luni spre marți la doua primarii de sector din Bucuresti, dupa alegerile locale de duminica. Candidatul USR PLUS la Sectorul 1, Clotilde Armand, si cel al PNL la Sectorul 5, Cristian Bacanu, afirma ca au descoperit fraude in procesul de raportare a rezultatelor votului catre…

- Ancheta privind posibile fraude la alegerile de la Sectorul 1. Clotilde Armand, candidata USR-PLUS la Sectorul 1 al Capitalei, il acuza de tentativa de fraudare a alegerilor pe contracandidatul sau de la PSD, actualul primar in funcție, Dan Tudorache.

- Este scandal la sediul Biroului Electoral Sector 1, unde liderii USR și PLUS s-au dus sa ceara numararea voturilor de pe anumite procese verbale. Dan Barna se afla la fața locului și a cerut renumararea in aceasta seara, deși nu exista personal care sa o faca.”Acum suntem la egalitate. E o…

- Un scandal imens umbrește rezultatul alegerilor locale din București. Dupa ce Clotilde Armand a chemat poliția la Primaria Sectrorului 1, pentru o presupusa tentativa de fraudare a alegerilor de catre reprezentanții PSD, PNL și USR-PLUS au venit și cu acuzații de furt de voturi. Cele doua formațiuni…

- Mai mulți membri ai USR picheteaza Biroul Electoral al Sectorului 1, acuzând tentativa de fraudare a alegerilor de catre primarul PSD în funcție, Dan Tudorache. O dovada ar fi mai multe procese verbale pe care codul QR pare a fi decupat și lipit pe foaie. Iata doua exemple de fotografii…