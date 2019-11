Stiri pe aceeasi tema

- Marco Van Baste, fostul triplu castigator al Balonului de Aur, a strigat ”Sieg Heil” (n.r. )pentru a ridiculiza antrenorul neamt al lui Heracles, Frank Wormuth. Presa germana s-a revoltat, scuzele lui Marco fiind tardive. Scandal imens pe axa Olanda - Germania, dupa derapajul extremist care l-a avut…

- Scolile profesionale, cu specializarile pe care le au, precum si firmele care desfasoara activitati in domeniile respective, dar si numarul de angajati se regasesc acum pe o harta interactiva, pe site-ul meserii.ro . Anuntul a fost facut, ieri, de Gabriel Costache, vicepreședintele Autoritatii Naționale…

- Peste 15.000 de detinuti si-au exprimat intentia de a vota la scrutinul de duminica, anunta Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP). Conform sursei citate, ca urmare a centralizarii cifrelor din teritoriu, situatia statistica estimativa joi indica faptul ca 15.043 de persoane private de libertate…

- Criza de nervi si un scandal monstru la finalul partidei in care Napoli a ratat victoria contra Atalantei (2-2). In loc de penaltyul pe care gazdele l-au reclamat, la contactul din careu dintre Kjaer si Llorente, pe contraatac, bergamascii au egalat. „Arbitrul trebuia sa mearga la VAR din respect…

- Cutremur pe scena politica! Alegerile prezidențiale sunt in pericol de a nu fi validare. Anunțul a fost facut de Augustin Zegrean, fostul presedintele al Curtii Constitutionale. Motivul? Semnaturile suspecte ...

- Viorica Dancila pleaca de la Palatul Victoria. Guvernul condus de ea a fost demis de parlament, prin moțiune de cenzura. Opoziția a strans 238 de voturi impotriva executivului, care devine, astfel, al patrulea guvern de dupa 1989 care cade in urma unei moțiuni de cenzura.

- Scandal imens in Pralament pe tema moțiunii de cenzura. Opoziția a fost anunțata ca moțiunea de cenzura va fi citita miercuri, iar dezbaterea și votul vor avea loc sambata, incepand cu ora 11.00. Acest ultim aspect a declanșat un adevarat scandal. Liberalii au parasit imediat sala de ședințe și i-au…

- "Doamna Dancila nu pare sa inteleaga, totusi, aceasta despartire pe care eu am vrut-o in termeni civilizati. Toate aceste incercari de a destabiliza partidul, de a-l lua pe dl Melescanu si de a-l folosi in functia de presedinte al Senatului, mi se par ca sunt incercari disperate de a-si reface o…