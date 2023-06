Razboi total in județul Timiș, unde Alfred Simonis, liderul deputaților PSD, cere revocarea lui Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, din forul de supraveghere al ANI. Cererea lui Simonis vine dupa ce președintele CJ Timiș a fost declarat in conflict de interese de ANI, in condițiile in care este și membru in Consiliul Național de Integritate, for de supraveghere a ANI. In situația lui Alin Nica se mai afla consilieri județeni, municipali, directori de instituții publice, membri in consilii de administrație, clienți ai ANI. „Lupul, paznic la oi. Cam așa se rezuma situația președintelui…