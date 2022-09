Scandal uriaș la o școală din Bacău, după ce o învățătoare a jignit un copil cu autism - Declarații revoltătoare Șocata de mesajul revoltator, mama s-a dus imediat la Inspectoratul Școlar cu dovada și a facut o petiție și a anunțat ca va depune plangere la poliție și Parchet pentru amenințare și discriminare in cazul copilului sau.De cealalta parte, insa, conducerea instituției de invațamant spune ca in repetate randuri mama s-ar fi certat cu invațatoarea dar și cu alți parinți, iar parinții, la randul lor, se plang ca copilul acesteia ar fi violent la ore.Totul a pornit dupa ce in urma cu o saptamana, elevul, care sufera de autism, dar și de sindrom hiperkinetic, s-ar fi luat la cearta și ar fi devenit… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ce cauta domnul Simion la liceul Lazar? „Domnul Simion cauta la «Lazar» exact ceea ce cauta oricare alt politician la «Lazar». Atata timp cat tradiția aceasta exista și oamenii politici iți solicita așa ceva, atata timp cat nu exista un consens la nivel societal pentru a se renunța la astfel de tradiții,…

- Echipa din conducerea ALDE se poziționeaza impotriva propriului președinte și anunța ca nu vrea niciun proiect politic alaturi de PMP. Reacția apare dupa ce Daniel Olteanu, liderul ALDE, a participat la un eveniment al PMP in care s-a vorbit despre un proiect comun. Reacția apare dupa ce Daniel Olteanu,…

- In scurt timp, incepe pregatirea pentru inceperea școlii, in anul școlar 2022-2023. Programa școlara s-a modificat, așadar, copiii se vor intoarce mai repede la școala. O data cu inceperea școlii, parinții vor fi nevoiți sa le cumpere copiilor rechizite noi. In acest an, prețurile au explodat și la…

- In plina vacanța, 20 de elevi din toți anii de liceu s-au inscris și participa la prima ediție a Școlii de vara „Diplomație și discurs public” organizata de Colegiul Național „Petru Rareș”. Inițiativa unor cursuri care ajuta liceenii sa-și aleaga o cariera importanta, dincolo de dezvoltarea unor abilitați…

- Absolvenții clasei a VIII-a ai Școlii gimnaziale „George Voevidca” Campulung Moldovenesc au obținut rezultate de excepție la prima etapa de admitere in invațamantul liceal de stat. Tactul, daruirea, implicarea și talentul pedagogic al cadrelor didactice cumulate cu seriozitatea, motivația intrinseca,…

- In perioada 3 – 9 iulie 2022, s-a desfașurat la Complex ”Parc Pini” Moinești, a patra ediție a Școlii de vara ”Statul de drept și buna guvernare”, un proiect inițiat și organizat de Centrul ”American Corner” (din cadrul CCD Bacau), cu finanțare din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București.…

- Tragedie in dreptul Școlii nr. 10, din municipiul Bacau, unde in cursul serii de miercuri s-a petrecut un conflict in urma caruia un barbat și-a pierdut viața. Circulația in zona este oprita, poliția face cercetari cu cadavrul inca pe asfalt.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Tragedie in dreptul Școlii nr. 10, din municipiul Bacau, unde in cursul serii de miercuri s-a petrecut un conflict in urma caruia un barbat și-a pierdut viața. Circulația in zona este oprita, poliția face cercetari cu cadavrul inca pe asfalt.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.