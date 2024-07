Stiri pe aceeasi tema

- Dupa fluierul final al partidei dintre Anglia și Slovacia, tranșata de britanici in urma celor doua reprize de prelungiri, Declan Rice și Francesco Calzona au fost implicați intr-un conflict. Mijlocașul lui Arsenal l-a jignit pe selecționerul Slovaciei, adresandu-i mai multe cuvinte reprobabile. „The…

- Milan Skriniar, liderul Slovaciei, aparatorul lui PSG, anunța un duel tare cu tricolorii, miercuri, la Frankfurt Ultimul meci al nostru din grupa este miercuri la Frankfurt, cu Slovacia. Viitoarea noastra adversara are tot 3 puncte. A invins Belgia (0-1), a pierdut apoi cu Ucraina (1-2). O analiza detaliata…

- Pe 22 iunie 2024, la Koln, Romania a pierdut cu scorul de 2-0 in fața Belgiei in cel de-al doilea meci din grupa Euro 2024. Aceasta infrangere complica destul de mult șansele de calificare ale tricolorilor, ramanand doar un singur meci, impotriva Slovaciei, pentru a spera la avansarea in fazele eliminatorii.…

- Robert Mak (33 de ani), extrema stanga la Sydney FC, in Australia, este una dintre absențele notabile din lotul Slovaciei pentru EURO 2024 # Selecționerul viitoarei adversare a Romaniei, Francesco Calzona, a dezvaluit motivul omisiunii fotbalistului cu 16 goluri la echipa naționala. Slovacia este una…

- Locuitorii stațiunii Breaza din județul Prahova sunt in pragul unei revolte fara precedent, din cauza faptului ca in centrul localitații baronul de Prahova Iulian Dumitrescu vrea sa faca o rampa de gunoi chiar intre casele localnicilor. Bogdan Novac, primarul USR, trecut recent la PNL, al orașului…

- Organizația PNL Prahova, condusa inca de Iulian Dumitrescu, aflat și acum sub control judiciar pentru o mita de 3.200.000 de euro, este la ora actuala un butoi cu pulbere, iar cea care a pus gaz peste foc este senatoarea Roberta Anastase. Baronul „Lamborghini” de la Prahova, Iulian Dumitrescu, aflat…

- Pfizer este implicata intr-un nou scandal uriaș legata de vaccinurile anti-Covid. Grupul farmaceutic britanic GlaxoSmithKline (GSK) a dat in judecata asocierea Pfizer-BioNTech in Statele Unite, acuzand cele doua companii ca au incalcat patentele sale asociate tehnologiei ARN mesager atunci cand au creat…

- Una dintre cele mai mari organizații ale PSD este in centrul unui scandal de proporții generat de nominalizarea candidaților la funcțiile cheie ale județului, adica la șefia Consiliului Județean și la Primaria Constanța. Liderul PSD Constanța, Felix Stroe, a anunțat ca Horia Constantinescu și medicul…