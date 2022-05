Stiri pe aceeasi tema

- "Am fost surprinsi sa constatam ca rezultatul votului juriului Romaniei nu a fost preluat in calculul clasamentului final, organizatorii atribuind un alt set de punctaje concurentilor din finala, in numele juriului tarii noastre. Precizam ca juriul din Romania a decis sa acorde punctaj maxim reprezentantilor…

- Juriile nationale din sase tari, printre care și Romania, au fost eliminate din concursul Eurovision, in cea de-a doua semifinala. Acestea au fost apoi inlocuite cu un rezultat agregat bazat pe tari cu tipare de vot similar atat in ​​a doua semifinala, cat si in marea finala. Cele sase jurii nationale…

- „Am fost surprinsi sa constatam ca rezultatul votului juriului Romaniei nu a fost preluat in calculul clasamentului final, organizatorii atribuind un alt set de punctaje concurentilor din finala, in numele juriului tarii noastre. Precizam ca juriul din Romania a decis sa acorde punctaj maxim reprezentantilor…

- Dupa ce juriul din Romania a fost eliminat din calculul rezultatelor finale la Eurovision, a venit și reacția TVR, care a cerut organizatorilor – Uniunea Europeana de Radio și Televiziune (EBU) – sa furnizeze, in mod oficial, motivele concrete pentru care a fost inlocuit punctajul juriului nostru cu…

- Dupa ce juriul din Romania a fost eliminat din calculul rezultatelor finale la Eurovizion, a venit și reacția TVR, care a cerut organizatorilor – Uniunea Europeana de Radio și Televiziune (EBU) – sa furnizeze, in mod oficial, motivele concrete pentru care au inlocuit punctajul juriului nostru cu un…

- Uniunea Europeana de Radio si Televiziune (EBU), organizatorul Eurovision, a transmis un comunicat de presa in care a explicat ca in cea de-a doua semifinala juriile nationale din sase tari au fost eliminate din concurs. Acestea au fost apoi inlocuite cu un rezultat agregat bazat pe tari cu tipare de…

- Juriile nationale din sase tari, printre care și Romania, au fost eliminate din concursul Eurovizion, in cea de-a doua semifinala. Acestea au fost apoi inlocuite cu un rezultat agregat bazat pe tari cu tipare de vot similar atat in ​​a doua semifinala, cat si in marea finala. Cele sase jurii nationale…

- Uniunea Europeana de Radio si Televiziune (EBU), organizatorul Eurovision, a transmis un comunicat de presa in care a explicat ca in cea de-a doua semifinala juriile nationale din sase tari au fost eliminate din concurs. Acestea au fost apoi inlocuite cu un rezultat agregat bazat pe tari cu tipare de…