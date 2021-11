Stiri pe aceeasi tema

- Rareș Ciortan ne-a oferit in exclusivitate primele declarații despre bataia din Londra, care a avut loc imediat dupa concertul lui Jador. Fostul iubit al Anei Mocanu a fost lovit de mai mulți barbați care l-au urmarit pe el și pe Jador imediat dupa ce și-a terminat evenimentul.

- Seara trecuta s-a lasat cu mare scandal la unul dintre concertele lui Jador, din Londra. Poliția a intervenit de urgența, dupa ce mai mulți petrecareți s-au luat la bataie. Fostul iubit al Anei Mocanu a fost și el implicat, iar acum se afla la spital.

- Politia suedeza a demarat o ancheta dupa ce doi copii au fost gasiti cu rani grave duminica seara in fata unui bloc de apartamente din suburbia Hasselby, aflata la nord-vest de Stockholm, iar unul dintre ei murit ulterior la spital, informeaza Thelocal.se. Politistii suspecteaza ca micutii…

- Poliția municipiului Suceava a fost sesizata prin SNUAU 112, de catre o femeie din municipiul Suceava, despre faptul ca, sotul sau aflat sub influenta bauturilor alcoolice, provoaca scandal. La fata locului s-a deplasat o patrula de politie, ocazie cu care s-a constatat faptul ca barbatul aflat sub…

- Scandalul a pornit tocmai din cauza faptului ca primarul nu și-a respectat promisiunile din campania electorala. Și asta pentru ca, la un an de mandat, a venit cu foarte puține realizari. De exemplu, din 120 de milioane de lei, bani de investiții, s-au cheltuit aproximativ 4%. Insa Clotilde…

- VIOLENȚA in clasa unui liceu: Un elev de 12 ani a fost injunghiat cu un briceag de un coleg VIOLENȚA in clasa unui liceu: Un elev de 12 ani a fost injunghiat cu un briceag de un coleg Un incident violent a avut loc, luni, intr-un liceu din municipiul Targoviste. Un elev in varsta de 12 ani a ajuns la…

- La data de 17 septembrie 2021, in jurul orei 15.30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au fost sesizați, prin 112, de catre o femeie de 49 de ani, din comuna Șibot, județul Alba, cu privire la faptul ca a fost amenințata de concubin. Din primele cercetari efectuate de polițiștii deplasați…

- Accident rutier la Jidevei: Fetița de 8 ani, impreuna cu mama ei, acroșate de catre un șofer care și-a continuat drumul. Minora a fost transportata la spital Accident rutier la Jidevei: Fetița de 8 ani, impreuna cu mama ei, acroșate de catre un șofer care și-a continuat drumul. Minora a fost transportata…