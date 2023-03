Scandal uriaș într-un centru comercial: unul dintre scandalagii avea asupra lui un briceag Un scandal intre mai multe persoane a izbucnit, miercuri, intr-un centru comercial din Botosani. Unul dintre cei implicati avea asupra sa un briceag cu care i-a amenintat pe cei din jur. Au intervenit politistii pentru aplanarea conflictului. ”Astazi, in jurul orei 17:00, politistii au fost sesizati prin apel 112, cu privire la faptul ca in incinta unui complex comercial, din municipiul Botosani, are loc un conflict intre mai multe persoane. Fortele de ordine care s-au deplasat la fata locului au aplanat conflictul, iar o parte dintre persoanele implicate au fost conduse la sediul politiei”,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

