Scandal uriaş înainte de alegerile locale. Marius Bodea, liderul PNL Iaşi, şi-a dat demisia Marius Bodea afirma ca “decizia BPJ este o declaratie de dragoste pentru PSD din partea sefilor PNL“, el adaugand ca prin acest gest filiala ieseana a PNL se acopera cu “un strat gros de rusine“. “Dupa 22 de ani de apartenenta la PNL, singurul partid politic in care am activat, in care m-am implicat si cand partidul se zbatea la 7-8 la suta si nu gaseam cui sa ii dau buna ziua in sediul din Iasi, fiind incontestabil unul dintre membrii asumati ai PNL Iasi, cu rezultate politice si profesionale importante, aleg sa imi dau demisia din ceea ce a devenit astazi organizatia PNL Iasi. Nu ma… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

