Scandal uriaș în Vaslui. Un minor a atacat cu cuțitul o familie care i-a spus că ascultă muzică prea tare Potrivit IPJ Vaslui, victimele s-au deplasat la locuinta baiatului, aflata in apropierea casei lor, si i-au spus ca muzica este data prea tare, moment in care copilul le-a adresat injurii si i-a lovit, fiind ajutat ulterior si de tatal sau.Minorul nu a stat pe ganduri și a inceput sa amenințe cu cuțitul cele trei persoane care i-au reproșat acest lucru.Situația a degenerat, iar baiatul a inceput sa-i atace cu arma alba. Scandalul a fost oprit de oamenii legii, iar victimele au fost transportate la spital.„In cauza a fost deschis un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de lovire sau… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

