Stiri pe aceeasi tema

- Florin Tanase (25 de ani), mijlocașul ofensiv al lui FCSB, a fost propus de firma de impresariat condusa din umbra de Ioan Becali (67) la Everton, locul 12 din Premier League. Giovanni a incercat sa profite de prietenia pe care o are cu Carlo Ancelotti, tehnicianul „Caramelelor”, pentru a facilita astfel…

- Un barbat din Galați, recent intors din Anglia, a introdus droguri intr-un centru de carantina din oraș. El a fost reclamat de vecinii din centrul de carantina deoarece facea scandal și se comporta ciudat, iar jandarmii au gasit in camera lui mai multe droguri de risc.Incidentul s-a produs…

- Gary Neville (45 de ani), fostul internațional al lui Man. United, a replicat dupa ce Matt Hancock le-a cerut fotbaliștilor sa-și reduca salariile. „Mi-aș fi dorit sa mai fi fost jucator inca zece minute", a spus Neville. E scandal in Anglia, pentru ca jucatorii din Premier League inca nu au anunțat…

- Fotbalistul Oumar Niasse a fost prins in timp ce se plimba cu mașina, deși in Anglia a fost impusa carantina. Alaturi de el se mai aflau trei persoane, conform Daily Mail. Totul s-a intamplat miercuri seara, in Manchester, la doua zile dupa ce guvernul a decis impunerea carantinei sub supravegherea…

- Jordan Pickford, portarul clubului Everton din Premier League, a luat parte la un eveniment de box alaturi de familia sa, deși presa scrie ca ar fi trebuit sa fie in carantina dupa ce un coleg de-al sau a fost confirmat pozitiv pentru COVID-19.Pickford ar fi trebuit sa se afle in autoizolare…

- Masoun Mount (21 de ani, mijlocașul ofensiv al lui Chelsea se afla in centrul unui scandal dupa ce a ignorat carantina impusa la clubul londonez din cauza coronavirusului. Dupa ce Callum Hudson-Odoi a fost depistat cu COVID-19, jucatorii lui Chelsea sunt nevoiți nevoiți sa se autoizoleze, așa cum cer…

- Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool, a confirmat vineri, într-o conferința de presa, ca portarul Alisson Becker a suferit o accidentare la un antrenament și nu se va putea baza pe el la meciul cu Bournemouth din Premier League (7 martie), dar nici la returul cu Atletico Madrid din Champions…