Stiri pe aceeasi tema

- Etienne Ignat, prim-vicepresedinte al PNL Iasi, i-a adresat o scrisoare deschisa premierului Ludovic Orban pe tema atragerii in partid a lui Mihai Chirica si a sustinerii acestuia pentru localele din 2020.

- Scrisoare deschisa, Domnule presedinte, Ludovic Orban. La Iasi, mi-am castigat dreptul la democratie in instanta. Timp de aproape patru ani, primarul Mihai Chirica ne-a blocat dreptul la orice initiativa in consiliul Local, intr-un mod total nedemocratic. In 2017, impreuna cu Razvan Timofciuc am deschis…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a comentat, vineri, intentia primarului de Iasi, Mihai Chirica, de a candida din partea liberalilor, la alegerile locale din luna iunie. "Chirica a devenit opozantul lui Dragnea dupa Ordonanta 13. Nu mai are nicio legatura cu PSD-ul, de trei ani de zile, daca nu si mai…

- In prezent, PNL are opt consilieri, si doar trei dintre ei sunt pe „lista neagra" a primarului: Razvan Timofciuc, Etienne Ignat si Vlad Ghizdovat, toti trei avand legaturi stranse cu deputatul Marius Bodea. Mihai Chirica i-a nominalizat alaltaieri pe cei trei si a spus ca nu se bazeaza pe votul lor…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a anunțat ca Biroului Executiv al PNL l-a votat, in ședința de luni, sa fie șeful de campanie la alegerile locale și parlamentare de anul acest. "Biroul Executiv al PNL m-a votat in calitate de șef de campanie la alegerile locale și parlamentare de anul acesta”,…

- Liberalii ieseni sustin ca Primaria Iasi ofera cele mai mici burse scolare elevilor, in comparatie cu orasele mari din tara, acuzandu-l pe edilul Mihai Chirica de ipocrizie, intrucat deplange soarta invatamantului din Romania, dar nu face nimic concret.