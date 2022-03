Stiri pe aceeasi tema

- Cițu refuza sa-și dea demisia de la șefia PNL. In ce condiții poate fi convocat un congres extraordinar al partidului Florin Cițu a pierdut sprijinul partidului, iar un congres PNL in care se va alege un nou președinte liberal ar putea fi convocat pe 10 aprilie, au declarat surse din conducerea formațiunii…

- 40 de organizații județene ale PNL ii cer de urgența DEMISIA lui Florin Cițu. Ce se intampla daca refuza. Culisele negocierilor Florin Cițu are probleme in partid, inclusiv in filialele care l-au votat in funcția de președinte, impotriva lui Ludovic Orban. Sunt negocieri aprinse in interiorul partidului,…

- SURSE| Liberalii cer demisia lui Florin Cițu din funcția de președinte PNL: Demersul, susținut de majoritatea liderilor de organizații SURSE| Liberalii cer demisia lui Florin Cițu din funcția de președinte PNL: Demersul, susținut de majoritatea liderilor de organizații Surse din interiorul PNL au declarat…

- Aproape 40 de organizații municipale și județene ale PNL ii vor inainte joi o scrisoare președintelui partidului, Florin Cițu, prin care ii vor cere acestuia sa demisioneze, susțin surse liberale pentru G4 Media și confirmate pentru Libertatea. Locul sau ar urma sa fie luat de premierul Nicolae Ciuca…

- Reducerea CAS provoaca scandal in coaliție: PNL acuza PSD ca refuza creșterea veniturilor romanilor Reducerea CAS provoaca scandal in coaliție: PNL acuza PSD ca refuza creșterea veniturilor romanilor Liberalii au criticat vineri, 25 martie, refuzul ministrului de Finanțe, Adrian Caciu, de a susține…

- Preotul de la biserica din satul Secarenii Noi, raionul Hancești, refuza sa inmormanteze persoanele vaccinate impotriva COVID-19. Mai mult, satenii vaccinați nu sunt lasati sa intre in biserica. ”Am venit sa vedem cum decurge slujba in biserica din satul Secarenii Noi, raionul Hancești, unde…

- Potrivit unor surse Realitatea PLUS, liberalii ar urma sa ii ceara demisia ministrului Muncii, Marius Budai, in urmatoarea ședința a Coaliției. Potrivit surselor citate, liberalii ii reproșeaza lui Budai ca nu respecta ințelegerile. Mai exact, in timp ce coaliția a stabilit ca PNRR va fi optimizat in…

- Tensiunile de la Turda continua intre consilierii locali ai Partidului Mișcarea Populara și cei ai Partidului Național Liberal. Marul discordiei, in cele mai multe cazuri, este primarul Cristian Matei.