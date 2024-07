Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de organizații pentru protecția animalelor s-au autosesizat și au facut plangere la Poliție dupa o postare revoltatoare pe Facebook a fotbalistului Dragoș Balauru de la Unirea Ungheni din județul Mureș. Acesta a scris ca cea mai mare placere a lui este sa calce pisici cu mașina.

- Mii de oameni protesteaza pe strazile din orașul german Essen fața de partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania. Au avut loc ciocniri intre protestatari si politie, inaintea congresului AfD.

- Scandalul pariurilor continua sa pateze campania pentru alegerile generale din Marea Britanie, și asta pentru ca Partidul Conservator i-a suspendat din funcție pe candidații Craig Williams și Laura Saunders, care sunt acum cercetați de Comisia pentru jocuri de noroc. Cei doi au obținut informații confidențiale…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la intrare pe podul de la Murfatlar de peste Canalul Dunare Marea Neagra.Din primele informatii o masina a rupt parapetul de protectie si a cazut in rapa din zona. Potrivit martorilor o femeie s ar fi agflat la volanul autoturismului. La fata locului…

- Trei barbați romani au fost arestați duminica la Colijnsplaat, in sudul Olandei, dupa ce in mașina lor au fost gasite o pușca cu aer comprimat și un fazan impușcat. Unul dintre barbați a declarat ca arma ii aparține și ca a impușcat pasarea din mașina, relateaza site-ul regional de știri HVZeeland.Poliția…

- Poliția engleza ii sfatuiește pe fanii care vor merge la turneul final al Campionatului European 2024, gazduit de Germania, sa se manifeste cu bun-simț. Marea Britanie va trimite cel mai mare detașament de polițiști din istorie la un astfel de eveniment, au anunțat autoritațile de la Londra.

- Sambata, in jurul orei 13, o mașina a luat foc seara in Maaseik. Cei patru ocupanți romani au reușit sa scape nevatamați din autoturismul cuprins de flacari, dar incendiul a provocat un haos intens in trafic in cursul serii, cu un ambuteiaj foarte lung spre Olanda, relateaza cotidianul Nieuws Blad.Cei…

- 'La razboi', in București! Un ucrainean de 23 de ani a furat un taxi din București, telefonul șoferului și s-a plimbat, deși nu avea permis, prin oraș / VideoUn cetatean ucrainean in varsta de 23 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, fiind acuzat de comiterea mai multor infractiuni in Bucuresti.…