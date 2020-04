Scandal uriaș în Capitală. Meci de „finală” între „valorile” din Ferentari și echipajele de poliție Paradoxal este ca tocmai unul dintre localnici a apelat la numarul de urgența 112 pentru ca polițiștii sa aplaneze un conflict. Numai ca, oamenii legii au avut parte de cu totul altceva. Cand i-au vazut pe polițiști, locuitorii din zona au inceput sa țipe și sa-și exprime nemulțumirile, neștiind adevaratul motiv pentru care polițiștii au venit in zona. „In urma cu aproximativ o ora, prin apel 112, Secția 24 Poliție a fost sesizata cu privire la un conflict. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul secției, dar cele sesizate nu s au confirmat. La vederea polițiștilor mai multe persoane… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

