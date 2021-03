Clipuri filmate in Parlament, chiar intr-o sala de rugaciune din incinta, in care apar angajați ai Guvernului facand sex au declanșat o criza fara precedent in Australia. Imaginile au fost difuzate de un post de televiziune. Pana acum a fost concediat un asistent senior, potrivit BBC. Premierul conservator Scott Morrison, a carui pozitie este deja […] The post Scandal uriaș in Australia. Politicieni, filmați facand sex cu prostituate in cladirea Parlamentului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .