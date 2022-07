Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 35 de ani s-a aruncat, marti, de la etajul opt al unui bloc de nocuinte din Timisoara. El a fost ranit, astfel ca a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Politistii au deschis dosar penal in acest caz.

- UPDATE, ora 10:30 – Polițiștii ieșeni au deschis dosar penal in cazul accidentului de noaptea trecuta, soldat cu 4 morți și 3 raniți. Purtatorul de cuvant al IPJ Iași Iași, Ioana Bilea a declarat ca polițiștii continua cercetarile. Ioana Bilea: In noaptea de 16 spre 17 iunie in jurul orei 01:00 am fost…

- Mitropolia Olteniei este cercetata de Poliția Craiova pentru furt de curent. Politistii din Craiova au deschis un dosar penal pentru furt de energie electrica, dupa ce au fost sesizati de reprezentantii companiei de distributie, pentru bransamente ilegale la Mitropolia Oteniei, informeaza Antena3.…

- Un scandal in care au fost implicati patru tineri a avut loc, miercuri, la pranz, in centrul municipiului Ploiesti, iar politistii sositi la fata locului au aplicat amenzi si au deschis un dosar penal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In noaptea de 29 spre 30 aprilie a.c., polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Constanța, impreuna cu procurori ai D.I.I.C.O.T. – S.T. Constanța, au desfașurat activitați intr-un dosar penal, care vizeaza savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și mare risc.Astfel, in…

