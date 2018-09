Stiri pe aceeasi tema

- Vaticanul a inceput o investigatie in cadrul Corului Capelei Sixtine, in urma unor acuzatii aduse mai multor membri ai corului de renume mondial care ar putea fi implicati in deturnare de fonduri, frauda si spalare de bani, scrie The Guardian.

- Vaticanul a lansat o investigatie asupra Corului Capelei Sixtine, mai multi membri fiind acuzati de delapidare, frauda si spalare de bani, scrie The Guardian, conform news.ro.Vaticanul a emis un comunicat in care confirma ca Papa Francisc a autorizat o investigatie privind posibile nereguli…

- Presedintele Belarusului, Alexandr Lukasenko, l-a demis din functie pe prim-ministrul Andrei Kobyakov impreuna cu alti membri importanti din guvern in urma unui scandal de coruptie care a dus la arestarea a zeci de inalti oficiali, relateaza The Guardian.

- Presedintele Belarusului, Alexandr Lukasenko, l-a demis din functie pe prim-ministrul Andrei Kobyakov impreuna cu alti membri importanti din guvern in urma unui scandal de coruptie care a dus la arestarea a zeci de inalti oficiali, relateaza The Guardian.

- Politia peruana a arestat 11 persoane in raiduri legate de un urias scandal de coruptie ce implica sistemul judiciar al tarii si care a provocat furie la scara larga, a anuntat Ministerul de Interne, potrivit agerpres.ro.

- Politia peruana a arestat 11 persoane in raiduri legate de un urias scandal de coruptie implicand sistemul judiciar al tarii si care a provocat furie la scara larga, a anuntat Ministerul de Interne duminica, citat luni de dpa.

- Politia peruana a arestat 11 persoane in raiduri legate de un urias scandal de coruptie implicand sistemul judiciar al tarii si care a provocat furie la scara larga, a anuntat Ministerul de Interne duminica, citat luni de dpa. Printre cei arestati in aceste raiduri la care au participat…

- Politia peruana a arestat 11 persoane in raiduri legate de un urias scandal de coruptie implicand sistemul judiciar al tarii si care a provocat furie la scara larga, a anuntat Ministerul de Interne duminica, citat luni de dpa, potrivit Agerpres. Printre cei arestati in aceste raiduri la care…