Scandal uriaș. Câțiva fermieri din Dobrogea au importat oi bolnave din Spania și le-au exportat în Maroc Romania este in centrul unui scandal internațional uriaș, din cauza lacomiei unor fermieri din zona Dobrogea și a complicitații conducerii Autoritații Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), care ii va putea duce spre faliment pe crescatorii de oi din țara noastra. Descoperirea recenta a zeci de cadavre de oi și resturi de animale […] The post Scandal uriaș. Cațiva fermieri din Dobrogea au importat oi bolnave din Spania și le-au exportat in Maroc appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat gazduiește, sambata, la București, reuniunea Internaționalei Socialiste, unde Marcel Ciolacu l-a primit pe Pedro Sanchez, președintele premierul Spaniei și președinte al IS. Sanchez a ajuns in Romania dupa ce a urmarit, la Stuttgart, sfertul de finala al Campionatului European…

- Declan Rice, mijlocașul echipei britanice, și Francesco Calzona, selecționerul Slovaciei, au fost protagoniștii unui incident neobișnuit la nivelul respectiv. Dupa meciul dintre Anglia și Slovacia, Calzona s-a dus direct la brigada de arbitri pentru a-i face reproșuri centralului. Rice era prezent in…

- Cel mai important meci al naționalei Romaniei din ultimii 24 de ani urmeaza sa fie condus de un arbitru german cu un trecut controversat.Dupa ce Romania a reușit sa caștige grupa E din care mai faceau parte și naționalele Belgia, Slovacia și Ucraina, ,,Tricolorii” iși continua aventura la Euro 2024,…

- Astazi, in Sectorul 3, a avut loc inaugurarea oficiala a primei sali de scrima construita in Romania in ultimii 40 de ani. Noua facilitate va purta numele multiplei campioane Ana Maria Branza, care a participat la eveniment, alaturi de Robert Negoița, primarul din Sectorul 3. „Este un moment emoționant…

- Locuitorii stațiunii Breaza din județul Prahova sunt in pragul unei revolte fara precedent, din cauza faptului ca in centrul localitații baronul de Prahova Iulian Dumitrescu vrea sa faca o rampa de gunoi chiar intre casele localnicilor. Bogdan Novac, primarul USR, trecut recent la PNL, al orașului…

- Proiectul SMR de la Doicești, destinat sa aduca primele mini-reactoare nucleare Nuscale din lume in Romania, a fost suspendat de Ministerul Energiei. Ministerul a refuzat sa aprobe un imprumut de 250 de milioane de euro solicitat de RoPower Nuclear SA. Proiectul SMR de la Doicești, care ar fi putut…

- In aceasta perioada se desfașoara la Meknes cea de a XVI-a ediție a Salonului Internațional al Agriculturii din Maroc, (SIAM) 2024, cel mai mare eveniment agricol din Africa și Orientul Mijlociu, dar ambasadoarea Maria Ciobanu a sabotat participarea țarii noastre intr-un mod incredibil. La Meknes, in…

- Pfizer este implicata intr-un nou scandal uriaș legata de vaccinurile anti-Covid. Grupul farmaceutic britanic GlaxoSmithKline (GSK) a dat in judecata asocierea Pfizer-BioNTech in Statele Unite, acuzand cele doua companii ca au incalcat patentele sale asociate tehnologiei ARN mesager atunci cand au creat…