Scandal total pe plaje Scandalul celor peste 200 de sectoare de plaja scoase la licitație in lunile aprilie și mai continua in varf de sezon. De data aceasta, vecinii „napastuiților” incearca sa scape de concurența, cerand anularea contractelor acestora, pentru ca nu și-au luat Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Studentii spera ca prototipul lor va ieși invingator la o competiție din SUA, la care participa opt echipe din toata lumea, reușind astfel sa ofere o șansa la viața celor care așteapta un transplant de inima.

- Heidenheim a promovat in Bundesliga și a trimis-o pe Hamburg la baraj, dupa un meci de infarct pe terenul celor de la Regensburg. Oaspeții au intors rezultatul in minutele de prelungiri și au caștigat cu scorul de 3-2.

- Un șofer grabit din Turda a fost surprins cand a intrat cu „Loganu” pe trotuar, doar ca sa depașeasca mașina de gunoi Nu mai avea rabdare sa stea cateva minute pana se colecta gunoiul din zona așa ca a luat-o pe scurtatura. Total neregulamentar, in plus pe trotuar se afla și o femeie care putea [...]…

- LabMin Budai to attend Government's Question Time, in Senate plenary meeting.Labour Minister Marius Budai will participate on Wednesday, as of 11:30hrs, in the Senate plenary meeting, at the Government's Question Time debate, following an invitation made at the proposal of the Save Romania Union…

- De joi seara, timișorenii au la dispoziție o noua galerie de arta, una total inedita, prin dimensiune și stil, in care timp de șapte luni vor expune un total de 72 de artiști. Cazarma U sau Cazarma Viena nu a devenit (inca) hotelul dorit de proprietari, dar va fi, in anul Capitalei Culturale, loc de…

- Traficul de pasageri pe aeroporturile din Romania in luna martie, potrivit cifrelor oferite de Asociația Aeroporturilor din Romania, ne arata ca aerogara din Tauții Magherauș a depașit aeroportul din Satu Mare la numarul de pasageri. Aeroportul Internațional „Maramureș” ocupa locul 12 la nivel național…

- Rusia amenința ca va pune capat acordului privind cerealele cu Ucraina.Acordul, care urmeaza sa fie prelungit luna viitoare, nu funcționeaza pentru Rusia, a declarat purtatorul de cuvant al președinției, Dmitri Peskov, relateaza ZDF. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Manchester City a invins categoric, marți seara, cu 3-0, pe Bayern Munchen, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dominand jocul in mod categoric. Cu toate acestea, antrenorul Pep Guardiola spune ca rezultatul nu il liniștește.Spaniolul a furnizat un moment ușor hilar la conferința de presa,…