Stiri pe aceeasi tema

- George Simion, liderul AUR, a propus, in timpul citirii moțiunii de cenzura in plenul reunit al Parlamentului, ca președintele ANRE sa fie chemat saptamana viitoare, cand va fi supusa la vot moțiunea impotriva Guvernului Cițu.

- Ședința de joi a plenului reunit al Parlamentului pentru citirea moțiunii de cenzura depusa de USR PLUS și AUR a debutat cu un scandal dupa ce deputatul liberal Florin Roman a preluat microfonul și a refuzat sa o lase pe Anca Dragu, președintele Senatului de la USR-PLUS, sa conduca ședința. Acesta a…

- Liderul PNL face front comun cu USR PLUS și AUR in privința moțiunii de cenzura inițiata impotriva Guvernului Cițu. Ludovic Orban a fost surprins marți, in plen, in timp ce discuta atat cu șeful deputaților USR PLUS, Ionuț Moșteanu, cat și cu președintele AUR, George Simion. Marți,…

- Moțiunea de cenzura inițiata de USR PLUS și AUR impotriva Guvernului Cițu NU va fi citita in Parlament: PSD a boicotat ședința Moțiunea de cenzura inițiata de USR PLUS și AUR impotriva Guvernului Cițu NU va fi citita in Parlament: PSD a boicotat ședința Biroul Permanent Reunit al Parlamentului a decis…

- Parlamentari AUR au fost sunați de Florin Roman și Bogdan Gheorghiu, spune liderul AUR, George Simion: „Au raspandit zvonul ca s-ar fi ajuns la o ințelegere cu șapte intre parlamentarii AUR. Noi nu suntem de vanzare”. „Florin Roman l-a sunat pe sunat pe colegul meu Gheorghe Daniel Rusu. Bogdan Gheorghiu…

- Liderul AUR, George Simion, l-a fugarit vineri pe premierul Florin Cîțu, pe holurile Parlamentului, întrebându-l insistent de ce nu demisioneaza. El a transmis episodul live pe Facebook.La finalul ședinței Biroului Politic National al PNL, Cîțu a facut declarații de presa,…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita Guvernului sa nu faca rectificarea bugetara prin ordonanta de urgenta. Partidul AUR solicita in schimb Guvernului sa vina cu rectificarea bugetara, spre aprobare, in Parlament „La fel ca Legea Bugetului, rectificarea trebuie votata in Parlament, nu aprobata…

- Liderul AUR, George Simion, a fost revoltat de faptul ca premierul Florin Cițu a lansat mai multe atacuri impotriva sa in Parlamentul Romaniei. Dupa discursul lui Florin Cițu a urmat la prezidiu Ludovic Orban. Cițu a spus despre George Simion ca este omul rușilor. In timp ce vorbea Ludovic…