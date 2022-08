Scandal: Soţul cu care Britney Spears a fost căsătorită 55 de ore e condamnat la închisoare Conflictele din viața artistei Britney Spears pareau a se fi incheiat odata cu „dispariția” din viața solistei a tatalui ei. Iata insa ca au aparut episoade dramatice in viața lui Britney. Respectiv, primul soț al solistei a fost condamnat pentru intrare prin efracție și harțuire, dupa ce a aparut neanunțat la nunta cantareței americane, in luna iunie. Jason Alexander, in varsta de 40 de ani, a pledat vinovat la toate acuzațiile in fata unui judecator care l-a condamnat la 64 de zile in spatele gratiilor. Acesta a ispașit deja pedeapsa pe care a luat-o dupa ce a dat buzna la nunta cantareței cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

