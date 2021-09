Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu s-a cam saturat de amenințarile miniștrilor USR PLUS ca “ba pleaca, ba nu pleaca de la guvernare”. Dupa scandalul ședinței de guvern suspendate deoarece miniștrii lui Dacian Cioloș și Dan Barna s-au trezit cu proiectul Anghel Saligny pe ordinea de zi suplimentara, deși nu stabilisera…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, susține ca programul de investiții Anghel Saligny o sa fie impementat in cele din urma, chiar daca USR-PLUS a amenințat ca iese de la guvernare. „In ședința n-am primit amenințari de la Dan Barna (n.r.: ca iese de la guvernare daca nu are acceptul USR-PLUS).…

- "Miniștrii USR-PLUS nu mai au ce cauta într-un guvern unde nu sunt respectați", susține copreședintele formațiunii, Dacian Cioloș, în contextul scandalului de la ședința Executivului, unde Florin Cîțu a introdus pe ordinea de zi suplimentara programului „Anghel Saligny”,…

- ​Fara o decizie în Coaliție în cazul programului „Anghel Saligny” din cauza neînțelegerii cu USR-PLUS, Florin Cîțu forțeaza lucrurile. Proiectul a fost introdus pe ordinea de zi suplimentara, fapt care a stârnit nemulțumirea USR-PLUS care a cerut scoaterea sa…

- Mai mulți lideri USR-PLUS au cerut luni dimineața, in cadrul ședinței conducerii, retragerea de la guvernare atat pe fondul fondul scandalurilor din jurul premierului Cițu din ultima vreme dar și dintr-un motiv nou: vehicularea lui Dan Vilceanu ca ministrul al Finanțelor. Potrivit unor surse din cadrul…

- O ședința a conducerii USR PLUS are loc luni dimineața, pe fondul scandalurilor din jurul premierului Cițu din ultima vreme. Potrivit unor surse din cadrul ședinței, una dintre temele fierbinți este nominalizarea anunțata de Florin Cițu pentru Ministerul Finanțelor Publice, in persoana lui Dan Vilceanu.…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat marti ca o evaluare pentru tot Guvernul, inclusiv pentru premier, va trebui facuta in cadrul coalitiei, dupa ce trec alegerile interne din PNL si din formatiunea pe care o reprezinta, pornind de la obiectivele asumate prin programul de guvernare.…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat, vineri, la Teleorman, ca spera ca pana la toamna sa se gaseasca in Coalitie formula de desfiintare a Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ). "Legat de Sectia Speciala, dincolo ca pentru noi, pentru USR PLUS, intr-adevar…