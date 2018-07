Stiri pe aceeasi tema

- Actrita italiana Asia Argento (42 de ani) a declarat la gala de inchidere a Festivalului de Film de la Cannes ca, in 1997, in timpul evenimentului, a fost violata de producatorul Harvey Weinstein si facut trimitere la alte personalitati din industrie prezente in sala, scrie Variety.

- Actrita Asia Argento a luat cuvantul pe scena la gala de inchidere a Festivalului de Film de la Cannes 2018 si a povestit despre faptul ca a fost violata de producatorul american Harvey Weinstein la una dintre editiile anterioare ale evenimentului, potrivit imaginilor difuzate de organizatori.

- Martin Scorsese si actrita australiana Cate Blanchett, presedintele juriului competitiei internationale, au deschis, marti seara, cea de-a 71-a editie a Festivalului de Film de la Cannes. Gala din acest an e prima de acest gen dupa scandalul Harvey Weinstein, transmite AFP.

- Filmele din competitia oficiala a editiei de anul acesta a Festivalului de la Cannes au teme dintre cele mai diverse, de la un detectiv afro-american care se infiltreaza in Ku Klux Klan la luptatoare kurde anti-ISIS si nasterea curentului muzical...

- Cinematografia romaneasca va fi prezenta si in editia din acest an, cea de-a 71-a, a Festivalului de film de la Cannes, care se va desfasura in perioada 8-19 mai, precizeaza vineri Institutul Cultural Roman din Paris intr-un comunicat de presa. Regizoarea de origine romana Marta Bergman va participa…