- Iubita dictatorului Alexandr Lukașenko a devenit cel mai tanar parlamentar din Belarus in urma controversatelor alegeri parlamentare din aceasta țara.Maria Vasilevici, fosta Miss Belarus in 2018, are 22 de ani și e cu 43 de ani mai mica decat liderul țarii, cu care are o relație. Maria…

- O femeie a ajuns, miercuri seara, la spital cu arsuri grave dupa ce o butelie a explodat in locuința ei din orașul Oravița, județul Caraș-Severin.Pompierii din Oravița au intervenit la explozia unei butelii de gaz la o locuința particulara in oraș. Explozia buteliei de gaz nu a fost…

- Fostul președinte PSD a avut parte de o surpriza de proporții, dupa gratii. Liviu Dragnea, condamnat la trei ani și jumatate de inchisoare, a primit vizita reprezentantului Bisericii Catolice in Romania.Citește și: Precizarile facute de POLIȚIE și de ISU, dupa accidentul CUMPLIT soldat cu…

- Surpriza de sarbatori pentru VIP-urile de dupa gratii și nu numai! Deținuții din penitenciare, printre care se numara și Radu Mazare, dar și Liviu Dragnea, au parte de un meniu „ca la carte”. Friptura, sarmale, cozonac... ca na! Doar o data pe an e Craciunul.

- Un nou caz de pedofilie șocheaza invațamantul! O profesoara de 30 de ani din Africa de Sud a intreținut relații intime cu 5 dintre elevii sai, pe care i-a supus unor perversiuni greu de imaginat.

- O mana de oameni au transformat o școala. Elevii și cadrele didactice de la școala din Romos au avut parte de o surpriza. Unitatea de invațamant a fost renovata in totalitate. Angajații unei companii au vrut sa le ofere elevilor un mediu prielnic pentru desfașurarea actului educațional. Aceștia au…

- O profesoara din Gorj, data afara pentru ca umbla cu un ciocan in geanta, s-a intors la catedra dupa ce tribunalul a hotarat ca a fost concediata pe nedrept. Decizia judecatorilor a starnit o furtuna in scoala. Profesoara este acuzata acum ca a lovit un elev si ca isi terorizeaza colegii.