- Ambasadoarea Frantei in Bulgaria, Florence Robine, a fost convocata luni la MAE bulgar in urma unui interviu recent in care presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a spus ca el prefera mai degraba migrantii care vin legal din state precum Guineea sau Coasta de Fildes decat grupurile de infractori bulgari…

- Balul Oamenilor de Afaceri din acest an a provocat o reacție virulenta din partea parlamentarilor de Botoșani. Și aceasta dupa anunțul facut de președintele Camerei de Comerț Industrie și Agricultura (CCIA), ca i-a invitat pe toți la eveniment, dar ca a acceptat unul singur sa participe dupa ce li s-a…

- O consiliera a Teatrului German de Stat din Timisoara voia sa ii scrie lui „Molier” pe email pentru o corespondenta pe tema dreptului de autor, a relatat, pe Facebook, Ion Ardeal Ieremia, consilier de stat la Ministerul Culturii.

- Mai multe obiective turistice din Paris vor ramane inchise din precautie, sambata, zi de mobilizare in care zeci de actiuni sunt planificate in toata Franta, desi este Ziua europeana a patrimoniului care atrage zeci de mii de vizitatori in fiecare an, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Printre principalele…

- ''Consiliul de Securitate al ONU are un rol de jucat. Sauditii au fost atacati si ar fi potrivit ca acestia sa apeleze la Consiliu. Dar mai intai trebuie sa adunam informatiile disponibile'', a declarat responsabilul american sub rezerva anonimatului. El nu a explicat ce a vrut sa spuna prin…

- Ministrul adjunct al justitiei din Slovacia, Monika Jankovska, a demisionat marti in urma presiunii din partea presedintelui si a opozitiei pentru presupusele sale contacte cu un suspect in cazul uciderii unui jurnalist de investigatii, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Uciderea in februarie…

- Toți cei șase oameni de la bordul unui elicopter civil care s-a prabușit sambata dupa-amiaza in nordul Norvegiei au murit, transmite Reuters, citand poliția locala. Toți cei cinci pasageri erau norvegieni cu puțin trecuți de varsta de 20 de ani, a șasea victima fiind pilotul care era suedez. Un supraviețuitor…

- Catedrala Notre-Dame, salvata de un incendiu devastator in luna aprilie, este inca in pericol de a se prabusi - o "urgenta" care justifica reluarea lucrarilor de consolidare intrerupte de amenintarea unei poluari cu plumb, a precizat Ministerul Culturii din Franța