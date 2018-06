Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul liberal Alina Gorghiu a avut un schimb de replici, miercuri, in plenul Senatului, cu presedintele de sedinta, social-democratul Claudiu Manda, Gorghiu anuntand ca isi rezerva dreptul de a-l actiona in judecata, informeaza agerpres.ro. Disputa a aparut dupa ce senatorul liberal a criticat…

- George Maior refuza sa mai vina in Romania, la audierile din Comisia SRI, dupa ce a fost prins cu minciuna! Chemarea din nou la Bucuresti a ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior, pentru a fi audiat la Comisia parlamentara de control al activitatii SRI, este incerta, in conditiile in care nu…

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a reactionat la concluziile prezentate in raportul GRECO, declarand ca acestea reprezinta „o lovitura grea pentru PSD-ALDE” si avertizand, totodata, ca raportul MCV va arata asemanator. Gorghiu a mai spus si ca „raportul impune o reactie publica” in care ministrul Justitiei,…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu afirma ca raportul GRECO reprezinta o "lovitura grea" pentru PSD-ALDE si impune o reactie publica din partea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, si a presedintilor Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. "Cam asa va suna si raportul…

- Senatul a respins marti motiunea simpla ce o viza pe ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, fiind inregistrate la vot 72 de voturi impotriva, 40 pentru si o abtinere. O disputa verbala s-a iscat in plenul Senatului, intre Traian Basescu si Paul Stanescu. Liderul PMP a intrebat coalitia de guvernare…

- Senatorul USR Mihai Gotiu, fost vicepresedinte al Senatului, anunta ca va da in judecata televiziunea Antena 3, dupa ce intr-o emisiune recenta a fost prezentata o fotografie din cadrul unui proiect artistic, in care Gotiu se batea cu jandarmii, ca fiind reala."DA, VOI DA IN JUDECATA ANTENA…

- „Suntem foarte aproape de momentul in care majoritatea va vota in comisii niste legi, asa cum au fost facute ele de la bun inceput, n-as putea spune ca mai proaste decat au fost votate in prima faza, dar la fel de neinspirate, plus ca si lipsa de credibilitate creste, pentru ca exista acest argument…