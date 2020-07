Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali iranieni acuza asasinarea unui fost cleric și judecator, in Romania, la mijlocul lunii iunie, dar și complicitatea statului roman care nu comunica informații despre mersul anchetei de la București. Potrivit declarațiilor lui Abas Mousavi, un oficial al Ministerului iranian de Externe, Romania…

- Romania a gestionat somajul tehnic intr-un timp record, un timp cu mult mai scurt decat multe tari europene care au o infrastructura mai mare decat cea pe care o are tara noastra, a afirmat marti, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, la dezbaterea motiunii simple impotriva sa de la Senat, scrie Agerpres.…

- Metoda e simpla: cumperi chimicale neautorizate din China cu 14 euro per litru și le vinzi de cinci ori mai scump pe piața neagra UE; profitul net e aproape 70 de euro per litru, conform Europol. Un singur transport de 160 de tone genereaza un profit de 11,2 milioane euro, neimpozabil și aproape fara…

- Scandal in Germania, la fermele in care muncitorii romani au fost angajați sa adune sparanghel, relateaza Frankfurter Allgemeine. Romanii s-au revoltat pentru regulile angajatorilor dar au ajuns sa se ia la bataie intre ei, la ferma din apropierea localitații Darmstad. Proprietara fermei a povestit…

- Romania, Polonia, Marea Britanie, Suedia și Bulgaria sunt cele cinci state europene care inca nu au atins varful epidemiei de coronavirus, a declarat luni Andrea Ammon șefa agenției UE pentru controlul bolilor, citata de Hotnews. Oficialul l-a contrazis astfel pe premierul britanic Boris Johnson care…

- Un numar de 360 de noi cazuri de coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore in Romania, astfel, ca bilanțul total al imbolnavirilor urca la 4417. Dintre acestea, 460 de persoane au fost declarate vindecate, in timp ce 182 de oameni au murit. La Terapie Intensiva, in acest moment, sunt internați…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a refuzat ferm toate apelurile venite din partea prelaților romani pentru deschiderea bisericilor in noaptea de Inviere. Bulgaria lasa liber credincioșilor, la slujba de Paște, dezinfecteaza icoanele și impune doar menținerea distanței de siguranța intre enoriașii…

- Numarul persoanelor din Bulgaria confirmate cu COVID-19 a ajuns, vineri, la 457, in crestere cu 35 fata de ziua anterioara, a anuntat celula guvernamentala de criza de la Sofia, informeaza novinite.com. Ungaria are 623 de imbolnaviri confirmate, 26 de decese și aproape 18.000 de teste efectuate. Serbia…