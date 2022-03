Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca va participa, luni, la reuniunea șefilor de Guvern ai statelor aliate NATO din Europa de Sud-Est, gazduita de prim-ministrul Republicii Bulgaria, Kiril Petkov, la Sofia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Prim-ministrul Republicii Cehe a declarat vineri ca țara sa nu mai poate accepta refugiați din Ucraina, deoarece se lupta sa faca fața unui aflux uriaș de oameni care fug de razboi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Secretarul american pentru Energie, Jennifer Granholm, acuza Rusia de incalcarea principiilor de securitate nucleara, bombardarea centralelor nucleare si a centrelor de cercetare nucleara fiind considerata inacceptabila. ”Atacurile care risca siguranta in Ucraina si nu numai trebuie sa inceteze”,…

- Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, a prezentat omologilor din UE, reuniti in Franta, la Angers, obiectivele si interesele tarii noastre intr-o Europa unita, "aflata, inca, in fata unor provocari majore", informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul francez al economiei, Bruno Le Maire, a sustinut marti ca Europa are "solutii pentru a deveni independenta de gazul rusesc". El a adaugat ca doreste sa "accelereze" masurile preconizate in acest sens pentru a putea sa faca fata "provocarii" iernii viitoare, transmite AFP, potrivit Agerpres.…

- Statele Unite trimit inca 500 de soldati pentru a-si intari prezenta in Europa, informeaza luni dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Clopotele marilor biserici din Europa, inclusiv din Paris, Roma si Koln, au batut la unison, joi, in semn de solidaritate cu poporul ucrainean, pentru pace si in memoria celor ucisi dupa invazia Ucrainei de catre Rusia, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cresterea salariilor in Germania a ramas in urma inflatiei in 2021, pentru al doilea an consecutiv, a anuntat Oficiul federal de statistica (Destatis), transmite DPA, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…