- Președintele USR, Dan Barna, a anunțat vineri, ca la sfarșitul acestei saptamani va avea o intalnire cu liderul PNL, Ludovic Orban, pentru a discuta despre candidații comuni la primariile de sector din București, in perspectiva alegerilor locale din septembrie, conform Mediafax. „Da. La scurt timp dupa…

- Președintele PNL, pe nume Ludovic Orban, a fost huiduit in aceasta dimineața de catre protestatarii adunați in fața sediului partidului, nemulțumiți fiind de legea privin carantinarea și izolarea individuala. Ludovic Orban, huiduit de protestatari Astfel, protestatarii au strigat sloganuri, in timp…

- Presedintele AEP, Constantin Mituletu-Buica, a precizat, vineri, ca in starea de alerta se pot strange fizic semnaturi de sustinere a candidatilor la alegerile locale, fiind introdusa si facilitatea ca aceste semnaturi sa fie stranse in format electronic. El a adaugat ca, daca se reinstaureaza starea…

- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat, vineri, ca USR PLUS nu exclude aliante electorale in perspectiva alegerilor locale, dar nu cu PSD sau alte partide numite "sateliti" ai social-democratilor. "Pot exista aliante sau sustinerea unor candidati ai altor partide, dar tocmai de aceea suntem in perioada…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca pana pe 10 iulie vor fi stabiliti candidatii liberali la alegerile locale, informeaza AGERPRES . ”Privitor la alegerile locale am stabilit mai multe lucruri – termenul de 10 iulie ca termen pentru stabilirea candidatilor partidului pentru…

- Liberalii au discutat, marti seara, in sedinta Biroului Politic National (BPN) reunit in sistem de videoconferinta despre candidaturile la alegerile locale.Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, le-a transmis liberalilor ca sustinerea candidaturii lui Nicusor Dan la Primaria Bucurestiului…

