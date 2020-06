Foști candidați la prezidențiale, dar și aliați atunci cand a venit vorba de atacurile impotriva PSD, președintele Klaus Iohannis și liderul USR, Dan Barna iși trimit acum sageți legate de lupta impotriva corupției. Administrația Prezidențiala a transmis vineri o declarație de presa a consilierului prezidențial pentru Securitate Naționala, Ion Oprișor, in care raspunde criticilor aduse de liderul USR, Dan Barna, in legatura cu Noua Strategie Nationala de Aparare a Tarii pentru perioada 2020-2024. Barna susținea ca in noua strategie aprobata de CSAT...