Stiri pe aceeasi tema

- Primul ministru socialist al Portugaliei, Antonio Costa, a prezentat marți președintelui Republicii decizia sa de demisie din fruntea guvernului. Presa portugheza și agențiile internaționale de presa anunța ca tot marți au fost declanșate percheziții in mai multe ministere, precum și la reședința oficiala…

- Afectat de un scandal de coruptie, premierul Antonio Costa si-a anuntat demisiaAfectat de un scandal de coruptie, premierul Portugaliei, socialistul Antonio Costa, si-a anuntat marti demisia, relateaza AFP, informeaza Agerpres."Functia de premier nu este compatibila cu nicio suspiciune asupra integritatii…

- Presedintele Klaus Iohannis isi incheie, luni, vizita de stat in Portugalia, urmand sa se intalneasca cu prim-ministrul portughez, Antonio Costa, cu presedintele Adunarii Republicii, Augusto Santos Silva, si membri ai Parlamentului.

- Primarul PSD din Mioveni, Ion Georgescu , a fost reținut de Direcția Naționala Anticorupție miercuri seara, sub acuzația de trafic de influența, conform informațiilor furnizate de surse judiciare. Procurorii susțin ca primarul Georgescu a cerut o suma in valoare de 30.000 de euro ca mita in schimbul…

- Danny Macklin (42 de ani), CEO al lui AFC Wimbledon, echipa din a patra divizie engleza, a plecat din funcția de conducere, din cauza remarcelor violente și sexiste la adresa Rebeccai Markham, șeful departamentului de relații cu fanii și de ticketing. Scandal in fotbalul englez profesionist. AFC Wimbledon,…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, cei doi inalti oficiali au consultari politice, viziteaza impreuna trupele stationate la Centrul National de Instruire Intrunita "Getica" din Cincu si urmeaza sa se adreseze militarilor luxemburghezi care fac parte din Grupul de lupta NATO din Romania.„Vizita domnului…

- Fostul ministru al muncii, Marius Budai, care și-a dat demisia dupa scandalul azilelor groazei, a fost promovat de PSD ca președinte al Comisiei de Administrație din Camera Deputaților. Decizia a fost luata astazi, la reuniunea grupurilor parlamentare ale PSD.Șefia Comisiei de Administrației a ramas…