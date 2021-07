Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidat pentru funcția de președinte al PNL București, anunța ca s-a retras din ședința de organizare a alegerilor interne, dupa ce in presa au aparut informații despre negocierile cu tabara Violetei Alexandru. Ciucu susține ca echipa sa nu va mai participa…

- Conform exit-poll-urilor, niciun partid nu a castigat in mod clar alegerile parlamentare din Bulgaria. Formatiunea fostului premier Boiko Borisov, GERB, se situeaza pe primul loc, dar diferenta este in marja de eroare. Pe locul al doilea, se situeaza formatiunea antisistem Exista un Astfel de Popor…

- Bulgaria organizeaza al doilea rand de alegeri parlamentare in mai puțin de șase luni, dupa ce fostul premier Boiko Borisov nu a reușit sa formeze o coaliție de guvernare in urma alegerilor din luna aprilie. Acesta se infrunta cu Slavi Trifonov, reprezentantul partidului anti-sistem Exista un Astfel…

- Vineri, la Sofia, a fost marcata implinirea unui an de la marea manifestație, cu participarea a zeci de mii de cetațeni, care au cerut demisia guvernului condus de Boiko Borisov, acuzat de «corupție și legaturi oligarhice». Bulgaria, relateaza din capitala Bulgariei corespondenta RFI, incearca sa iasa…

- Salariile din invatamant sunt aproape triple fata de acum 10 ani. Profesorii sunt platiți in funcție de vechime și de grad. Salariul de baza poate ajunge pana la 5.517 lei Profesorii cu grad didactic I și studii superioare, cu vechime de peste 25 de ani au un salariu de baza de 5.517 lei. Daca vechimea…

- Nunți, botezuri, mese festive, permise la restaurant pana la ora 2:00. La propunerea CNSU, a fost aprobat in ședința de Guvern ca evenimentele private, de tipul nunților, botezurilor etc. sa poata fi desfașurate in restaurant pana la ora 2.00, prelungindu-se astfel programul restaurantelor, doar pentru…

- Presedintele bulgar Rumen Radev a convocat marti alegeri parlamentare anticipate pentru data de 11 iulie. L-a numit prim-ministru interimar pana la formarea viitorului guvern pe Stefan Ianev, consilierul sau pentru securitate si aparare. Potrivit Reuters, convocarea anticipatelor a rezultat in urma…

- Premierul Florin Cîțu a anunțat ca va fi analizata o propunere potrivit careia angajații dintr-o companie sa nu mai poarte masca daca tot personalul este vaccinat. O astfel de masura ar putea fi aplicata de la 1 iunie."Noi am oferit companilor centre de vaccinare. Va fi înca…