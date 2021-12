Stiri pe aceeasi tema

- “Neincrederea si chiar suspiciunea cu care sunt privite concursurile de angajare in administratie, nu doar la Timisoara, ci peste tot in Romania, este rezultatul anilor in care sistemul de pile si relatii a functionat. Concursul de angajare la stat, doar o formalitate, daca cunosti pe cine trebuie.…

- Peste 310 milioane de lei au fost alocați din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului, pentru energie termica in sistem centralizat. Cei mai mulți bani merg la Timișoara - aproape 54 de milioane, in ...

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, va da cu subsemnatul in fața oamenilor legii. Cel mai probabil edilul va fi citat sa dea explicații dupa ce a cerut, public, instituirea de restricții doar pentru persoanele nevaccinate. Avocatul timișorean Alexandru Mușatoiu a anunțat, pe Facebook, ca va face…

- Primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, se opune carantinei de noapte in weekend, masura care va intra in vigoare in localitate de vineri seara și care a fost anunțata de Florin Cițu penru localitațile unde rata de infectare trece de 4 la mia de locuitori. El a spus ca ar fi descurajant sa se…

- Dupa ce a votat inchiderea Timișoarei in primele valuri ale epidemiei, primarul Dominic Fritz a realizat ca devine, și din aceasta cauza, nepopular și s-a spalat pe maini de raspundere, retragandu-se din Comitetul pentru Situații de Urgența, care este abilitat de lege sa confirme pe plan local masurile…

- „Nu, nu sunt de acord! Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, din care nu mai fac parte, a decis ca, potrivit regulilor nationale, Timisoara trebuie sa intre intr-o carantina de noapte, in week-enduri. Restrictiile aplicate tuturor timisorenilor, indiferent daca s-au vaccinat sau nu, sunt nedrepte,…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a scris miercuri seara, pe Facebook, ca intrarea in carantina de noapte, in weekend, „va afecta economia locala care sufera grav din cauza pandemiei și a scumpirilor” și va „invrajbi oamenii”. „Nu, nu sunt de acord! Comitetul Județean pentru Situații de…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz. a prezentat un nou caz-exemplu, despre cum nu se face in domeniul curațeniei, in orașul de pe Bega. O firma de construcții a fost amendata cu nu mai puțin de 30.000 de lei pentru ca și-a uitat gunoaiele pe șantier. Dominic Fritz a prezentat, desigur pe Facebook, un…