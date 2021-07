Stiri pe aceeasi tema

- Nord-vestul județului Alba este afectat de inundații puternice, pentru mai multe zone fiind emise avertizari cod roșu. Peste 30 de case au fost afectate, mai multe drumuri au fost blocate din cauza aluviunilor și peste 60 de persoane au fost evacuate, potrivit publicației locale Alba 24 . Reprezentanții…

- Un barbat care și-ar fi agresat și amenințat, cu moartea, membrii familiei s-a ales cu dosar penal. Polițiștii din Campeni au emis, pe numele sau, un ordin de protecție provizoriu. Potrivit IPJ Alba, miercuri, 7 iulie, in jurul orei 19.30, polițiștii din Campeni au fost sesizați prin 112 cu privire…

- Un barbat din Cugir a fost reținut pentru lovire sau alte violențe și amenințare. In timp ce se afla la o cabana, din zona munților Cugirului, l-ar fi lovit și amenințat pe proprietarul acesteia. Potrivit IPJ Alba, sambata, politistii din Cugir au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un…

- Polițiștii din Alba au intervenit in doua scandaluri produse in familie. Este vorba despre doua situații in care un barbat gelos și-a agresat și amenințat soția, iar un altul și-a amenințat cu moartea tatal. Potrivit IPJ Alba, polițiștii din Blaj au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un…

- Imagini incredibile surprinse, in weekend, pe o strada din Barlad. O femeie a sunat la 112 pentru a cere ajutorul poliției, dupa ce fostul iubit a venit la ea acasa inarmat cu doua securi. Polițiștii au incercat sa il convinga pe barbat sa abandoneze armele, insa pana la urma au folosit sprayuri lacrimogene…

- Un barbat din Campeni a fost reținut de polițiști pentru ca și-ar fi amenințat, cu moartea, concubina. Va fi prezentat in fața magistraților, pentru dispunerea masurilor legale. In dupa amiaza zilei de ieri, 16 iunie 2021, Poliția Orașului Campeni a fost sesizata, de catre o femeie, de 38 de ani, din…

- Un barbat din Mihalț a fost reținut de Poliție, dupa ce i-ar fi lovit și amenințat pe membrii unei familii. Scandalul a pornit de la neințelegeri privind dreptul de proprietate asupra unui teren. Potrivit IPJ Alba, politistii Secției 5 Poliție Rurala au luat masura retinerii, marți, pentru 24 de ore,…

- Un barbat din Santimbru și-ar fi agresat și amenințat, cu moartea, soția. Polițiștii din Galda de Jos au emis un ordin de protecție asupra acestuia. De asemenea, s-a ales și cu dosar penal pentru violența in familie și amenințare. Potrivit IPJ Alba, la data de 18 mai 2021, in orei 18.30, polițiștii…