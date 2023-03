Scandal pe taxa de solidaritate OMV Petrom. Miza? 1 miliard de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Confuzie cu taxa de solidaritate Petrom: statul incearca orice manevra de a lua 1 miliard de euro, Petrom se apara cu toate armele. Investitorii de la Bursa sunt in ceata. Fiscul sustine ca a descoperit erori de calcul la o taxa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele Klaus Iohannis spune ca Ministerul de Finante trebuie sa clarifice daca OMV Petrom va plati taxa de solidaritate in Romania, deoarece este initiatorul legii pe care a elaborat-o fara sa consulte Ministerul Energiei.

- Datele financiare ale OMV indica faptul ca s-a sustras de la plata și pare ca și-a micșorat producția tocmai pentru scapa de aceasta taxa. OMV va achita acești bani, in schimb, in Austria. In timp ce OMV Petrom fenteaza statul roman prin sustragerea de la plata taxei de solidaritate, se cauta soluții…

- Seful ANAF, Lucian Heius a anuntat duminica, la Digi24, ca instituția va face verificari amanuntite la toate societatile care intra sub incidența Ordonantei privind taxa de solidaritate, urmand sa vina cu un raspuns in cazul OMV in urmatoarele doua saptamani, potrivit News.ro . „Noi, ca ANAF, nu putem…

- Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Lucian Heius, a declarat vineri, 13 ianuarie, la Antena 3, ca instituția pe care o conduce se va lamuri „in zece zile” daca OMV Petrom se incadreaza sau nu in prevederile Ordonanței 186 privind contribuția de solidaritate impusa de Guvern pentru…

- Adrian Caciu, ministrul Finanțelor, a declarat ca refuzul celor de la OMV Petrom de a plati taxa de solidaritate este un simplu „anunț de bursa”. „Eu fac diferenta intre un anunt fiscal si un anunt de marketing”, a declarat Caciu. Ministrul de Finante Adrian Caciu a declarat, referitor la faptul ca…

- Ministrul de Finante Adrian Caciu a declarat, referitor la faptul ca OMV Petrom a precizat ca se asteapta sa nu plateasca taxa de solidaritate pentru anul fiscal anterior, ca „a fost un anunt de bursa”. „Aceasta ordonanta de urgenta nu e impotriva sau referitoare la vreo companie in mod expres. E vorba…

- Petrom, cea mai profitabila companie din Romania, a anunțat pe Bursa de Valori București (BVB) ca nu va achita contribuția de solidaritate, impusa de catre Guvern pentru suprataxarea profiturilor excepționale generate de criza energetica. „Regulamentul UE 1854/2022, care a introdus o contribuție de…