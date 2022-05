Stiri pe aceeasi tema

- Scandal in plin centrul Timișoarei. 3 barbați, reținuți pentru 24 de ore. In cursul serii trecute, 13.05.2022, in jurul orei 21:30, polițiștii Secției 1 Urbane Timișoara au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca in zona centrala a municipiului Timișoara a izbucnit un scandal intre mai multe…

- Luni, 2 mai, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Cluj-Napoca au reținut pentru 24 de ore 2 tineri, unul de 16, iar celalalt de 19 ani și o tanara de 16 ani, pentru savarșirea infracțiunilor de amenințare, influențarea declarațiilor, portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase și lovirea…

- Doi barbati retinuti pentru talharie in Vama Veche. La data de 1 mai a.c., in jurul orei 19.00, politisti din cadrul Biroului Vama Veche ndash; 2 Mai au fost sesizati, de catre un barbat, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla pe strada Albatros din localitatea Vama Veche, 2 tineri i au sustras,…

- *Polițiștii din cadrul Secției 3 Urbane Timișoara efectueaza cercetari fața de un barbat, in varsta de 36 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de „talharie calificata”. Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.*…

- Cei cinci au fost retinuti, in urma a 7 perchezitii domiciliare desfasurate de politistii din Mures, intr-un dosar penal in care sunt efectuate cercetari pentru furt calificat. In cursul zilei de marți, 12 aprilie 2022, politistii Sectiei de Politie Rurala nr.2 Band au efectuat 7 perchezitii domiciliare…

- Ieri, 15 februarie 2022, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au reținut 4 barbați, de 20, 28, 32 și 47 de ani, toți din comuna Lunca Mureșului, care sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. In sarcina acestora s-a reținut faptul ca, in seara…

- Patru barbați din Lunca Mureșului, REȚINUȚI de polițiști dupa ce s-au luat la bataie, pe o strada din localitate Patru barbați din comuna Lunca Mureșului au fost reținuți de polițiști pentru lovire și tulburarea ordinii și liniștii publice. Potrivit IPJ Alba, la data de 15 februarie 2022, polițiștii…

- Un scandal a izbucnit duminica seara intre 7 barbați din Craiova. Doi dintre ei au ajuns la spital, iar restul au fost duși la poliție pentru audieri. Polițiștii din Craiova au fost sesizați duminica seara prin apel la 112 cu privire la faptul ca pe strada Barsești are loc un scandal intre…