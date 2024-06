Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal a izbucnit, miercuri seara, intre doi barbati, in orasul Buzias din judetul Timis. Unul dintre acestia l-a lovit pe celalalt cu un obiect, iar in urma loviturii cel ranit a ajuns la spital. Agresorul a fost dus la sediul Politiei unde este audiat.”Azi, 26 Iunie a.c., in jurul orei 20:27 politistii…

- Ieri, 11 iunie 2024, in jurul orei 14.15, un barbat de 31 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Regimentul V Vanatori din Alba Iulia, a intrat in coliziune cu un autoturism care circula in fața sa și era condus de o femeie de 35 de ani din Cugir. In […] The post Un tanar a…

- Cinci barbați au fost reținuți pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și incaierare in localitatea Targu Lapuș. Scandalul s-a iscat ieri, in jurul orei 11.00, pe strada Zorilor și ulterior altercația a continuat pe strada 1 Mai și inclusiv in curtea unei unitați de invațamant. Lucrurile au degenerat…

- Polițiștii au intervenit joi, 9 mai, in jurul orei 11:30, pentru a aplana un conflict izbucnit intre mai multe persoane care s-au lovit reciproc cu obiecte contondente, pe strada Principala din Buziaș. „Conflictul nu a degenerat intrucat a fost intrerupt de intervenția polițiștilor care se…

- Duminica, 14 aprilie, la ora 21:40, un barbat a sesizat Poliția municipiului Baia Mare prin SNUAU 112 despre faptul in timp ce se afla pe strada Barajului, ar fi fost ranit ca urmare a unei altercații in care au fost implicate mai multe persoane. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat…

- Un tanar de 24 de ani a fost arestat preventiv dupa ce, in urma unui conflict spontan izbucnit pe Bulevardul Regina Elisabeta din Bucuresti, a lovit cu pumnul in cap un baiat de 18 ani. Victima a fost transportata la spital, fiind internata.

- Ieri, 30 martie 2024, in jurul orei 01.45, polițiștii rutieri din Aiud au intervenit pe strada Hotar din Municipiu unde a fost semnalata producerea unui accident rutier. Din primele cercetari, a rezultat ca un tanar de 18 ani, din Ocna Mureș, in timp ce conducea un autoturism, a parasit partea carosabila,…

- Accident de circulație vineri seara, pe o sosea din Timis. O tanara a ajuns la spital dupa ce un sofer septuagenar a pierdut controlul volanului. „Un barbat in varsta de 70 de ani a condus un autoturism pe raza localitații Sinersig, dinspre municipiul Lugoj inspre orașul Buziaș, iar la un moment dat,…