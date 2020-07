Scandal pe plajă la Mamaia Patru indivizi s-au ales cu dosare penale, dupa un scandal monstruos, pe care l-au provocat pe plaja. Suparați ca nu pot asculta manele, au adus chiar ei o boxa și au dat volumul la maximum. Intervenția administratorului și a unui agent de paza i-a infuriat, așa ca au sarit la bataie. Ciocnirea dintre melomani și forțele de ordine s-a dat chiar pe plaja de langa hotelul de trei stele, din Mamaia, unde sunt cazați turiștii. Vin din Craiova și au vrut sa asculte muzica tare. Nu s-a putut, așa ca au adus ei o boxa și s-au pus pe distracție. Administratorul a incercat sa ii convinga pe calea cea buna.… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

