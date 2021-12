Scandal pe peronul gării. Tânăr supărat pe iubit! S-a lăsat cu genți aruncate! – VIDEO A fost taraboi pe peronul garii din Burdujeni, Suceava. Scandalul cu iz de telenovela a fost surprins in imagini. Totul s-a intamplat in noaptea de marți spre miercuri. Pe langa voci ridicate, s-a lasat și cu genți și alte obiecte aruncate. Au intervenit doi oameni ai legii aflați de serviciu in gara, inclusiv o femeie […] The post Scandal pe peronul garii. Tanar suparat pe iubit! S-a lasat cu genți aruncate! - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

