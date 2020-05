Scandal pe pensiile speciale în Parlament! Dan Barna, acuzații la adresa PNL Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, considera ca depunerea de catre PNL a unui proiect privind abrogarea dispozitiilor referitoare la pensiile speciale ale parlamentarilor reprezinta un "bambilici legislativ", prin care se doreste obtinerea unei amanari, in conditiile in care USR a depus deja un proiect similar. "Nu mai departe de saptamana trecuta am cerut inca o data Parlamentului sa puna pe ordinea de zi problema pensiilor speciale. Nu s-a dorit acest lucru. Astazi, PNL vine si propune un proiect de lege nou, care sa rezolve aceasta problema. Proiect de lege exista de multa vreme… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, considera ca depunerea de catre PNL a unui proiect privind abrogarea dispozitiilor referitoare la pensiile speciale ale parlamentarilor reprezinta un „bambilici legislativ”, prin care se doreste obtinerea unei amanari, in conditiile in care USR a depus…

- In sedinta in care parlamentarii aproba starea de alerta, deputatul USR Cristian Seidler a cerut ca proiectul de lege privind eliminarea pensiilor speciale, initiat de USR inca din 2017, sa fie supus la vot in plenul comun al Parlamentului. Dupa o scurta consultare cu liderii de grup, presedintele Camerei…

- Europarlamentarul PMP considera ca Iohannis ar fi trebuit sa-i critice inclusiv pe liberali, nu doar pe social-democrati . „Dupa parerea mea, este cea mai urata zi din istoria parlamentarismului romanesc. In istoria Parlamentului va fi menționat faptul ca s-a aprobat autonomia Ținutului Secuiesc. Eu…

- Camera Deputatilor se intruneste, miercuri, in sedinta, cu participarea efectiva a mai multor deputati, printre proiectele care urmeaza sa fie dezbatute aflandu-se si cel privind amanarea platii chiriilor pe perioada starii de urgenta. Sedinta incepe la ora 10,00, iar votul final va fi electronic, la…

- Proiectul USR privind infiintarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Mediu, "DNA-ul padurilor", a intrat pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte de plen a Camerei Deputatilor, a anuntat, luni, liderul Uniunii, Dan Barna.Astfel, Biroul permanent al Camerei Deputatilor a introdus pe…

- Curtea Constitutionala a României (CCR) urmeaza sa discute pe 27 mai sesizarea asupra Legii pentru aprobarea OUG 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, au precizat vineri, pentru…

- O propunere legislativa legata de criza coronavirusului, ce a fost trimisa spre vot Parlamentului de la Budapesta, i-ar oferi premierului ungar Viktor Orban "puteri nelimitate", a avertizat vineri, de la Geneva, Biroul ONU pentru Drepturile Omului, transmite DPA.Proiectul de lege, care va…

- O propunere legislativa legata de criza coronavirusului, ce a fost trimisa spre vot Parlamentului de la Budapesta, i-ar oferi premierului ungar Viktor Orban "puteri nelimitate", a avertizat vineri, de la Geneva, Biroul ONU pentru Drepturile Omului, transmite DPA. Proiectul de lege, care va fi supus…