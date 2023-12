Scandal pe o stradă din Capitală! Tânăr de 23 de ani, înjunghiat Incident grav, luni seara, 11 decembrie, pe o strada din Capitala. Un tanar de 23 de ani a ajuns la spital, dupa ce a fost injunghiat in timpul unei altercații. In scandal ar fi fost implicate mai multe persoane. Au fost sesizați oamenii legii și s-au inceput cercetarile pentru a se stabili de la ce […] The post Scandal pe o strada din Capitala! Tanar de 23 de ani, injunghiat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

