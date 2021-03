SCANDAL pe miliardele de la UE! PSD a reușit o primă VICTORIE Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au anulat miercuri plenul comun al Parlamentului, care urma sa se desfasoare de la ora 14,00, pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene. PSD a anuntat ca nu va vota ratificarea pana cand Guvernul nu va prezenta in Parlament, detaliat, Planul National de Rezilienta. Fara ratificarea deciziei, ce prevede cresterea contributiei Romaniei la bugetul UE, nu se poate realiza accesarea fondurilor europene. Diana Șoșoaca intra in PSD?… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

