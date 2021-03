Stiri pe aceeasi tema

- Spre surpriza tuturor, votul pentru continuarea carantinei la Timișoara și in zona metropolitana nu a trecut de votul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, dar surpriza și mai mare a fost decizia de a se abține de la vot din partea unuia dintre principalii susținatori ai masurii, primarul…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis, sambata seara, ca Timișoara și localitațile periurbane ies din carantina, dupa cele doua saptamani de pana acum. Nu au fost suficiente voturi in ședința, deși analiza DSP spunea ca Timișoara, Dumbravița și Giroc ar mai fi trebuit sa stea 7 zile…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Timis, Alin Nica, a cerut, luni seara, administratiei timisorene sa vina cu un plan de actiune prin care sa se reduca perioada carantinarii si a efectelor negative ale acesteia asupra sectorului social, economic si educational. Alin Nica a afirmat, intr-o declaratie…

- Timișoara și patru localitați invecinate au intrat in carantina, incepand de luni, dupa ce rata de infectare a trecut de 7. Deplasarea se va face cu declarație pe proprie raspundere. In timpul weekendurilor masurile sunt mai stricte, in sensul in care vor fi deschise doar magazinele alimentare, farmaciile,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis: Timișoara intra vreme de doua saptamani in carantina, alaturi de Giroc, Moșnița, Ghiroda și Dumbravița. Au fost discuții doua ore pe aceasta tema in ședința de sambata. Se așteapta ordinul DSU pentru momentul in care vor intra restricțiile in vigoare.…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis: Timișoara intra vreme de doua saptamani in carantina, alaturi de Giroc, Moșnița, Ghiroda și Dumbravița. Au fost discuții doua ore pe aceasta tema in ședința de sambata. Se așteapta ordinul DSU pentru momentul in care vor intra restricțiile in vigoare.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat vineri noua lista a țarilor cu risc epidemiologic ridicat, al caror numar se ridica de acum la 60. CNSU a decis, insa, sa scoata Germania din zona galbena. Prin urmare, cei care vin in Romania din acest stat nu vor mai sta in carantina.…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a facut, astazi, un anunț legat de situația localitaților din jurul Timișoarei care sunt in carantina. ”Astazi, in cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, voi susține ridicarea carantinei pentru Dumbravița, Ghiroda, Giroc și Moșnița…