- Scene incredibile intr-un avion plin cu romani care mergeau in vacanta in Sardinia. Aeronava a aterizat de urgenta la Roma. Pilotii au anuntat pasagerii ca s-ar fi stricat GPS-ul. Este al treilea incident al companiei in ultimele trei zile. Aeronava era programata sa decoleze la ora 11.30 de pe aeroportul…

- Sute de romani au ramas blocați pe aeroporturile din Lisabona și Roma, zilele trecute, dupa ce Wizz Air a anulat mai multe zboruri, fara explicații. Alte doua avioane Wizz Air programate sa zboare de pe Aeroportul din Otopeni, vineri dupa-amiaza, au fost reținute la sol, iar pasagerii au aflat cu puțin…

- Abia deschis, aeroportul din Brașov inregistreaza deja primele probleme. Zborurile catre Londra și retur ale uneia dintre companiile care opereaza la Brașov vor avea cel puțin 9 ore intarziere.

- Dupa mai bine de 50 de ani, in orașul Brașov din Romania a fost construit primul Aeroport. Acesta este unul dintre cele mai moderne din țara, al treilea ca marime dupa Otopeni și Cluj-Napoca, scrie Euronews. Aeroportul funcționeaza cu tehnologie de ultima generație, iar zborurile sunt controlate de…

- Sute de pasageri ai unor curse Wizzair amanate au ramas blocați pe aeroportul din Otopeni in Ajun de Paște, scrie Digi24. Sunt deja intarzieri de cateva ore. Una dintre aeronavele Wizzair ar fi trebuit sa decoleze la 7.05 catre Alicante, dar a decolat abia patru ore mai tarziu, la 11.20. A doua cursa…

